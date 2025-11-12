Возрастное ограничение 18+
СК возбудил уголовное дело из-за плохой дороги до СНТ под Берёзовским
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области возбудили уголовное дело из-за плохого состояния дороги до коллективного сада № 78 под Берёзовским. Ситуацией также заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
Как сообщает информационный центр главного аппарата ведомства, Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Свердловской области Богдана Францишко доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.
Ранее свердловское отделение «Народного фонда» рассказало о проблеме жителей садового товарищества, по единственной дороге к которому невозможно проехать.
По данным представителей движения, в 2017 году суд лишил Берёзовский городской округ права собственности на дорогу, и с тех пор она не входит в перечень муниципальных и считается «временным технологическим проездом».
«Такси отказываются ехать, скорая – не доезжает, дети ходят в школу по грязи, а пожилые люди и малыши – в полной изоляции»,
– пишут активисты.
