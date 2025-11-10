Екатеринбуржцев предупреждают о тренировке авиации МЧС 13 ноября





– говорится в сообщении спасателей. «Специалисты МЧС России просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 13 ноября, утром в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть авиацию МЧС.Как сообщили в официальном телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области, авиация будет задействована в рамках тренировочных занятий. Местных жителей и гостей города просят не переживать.