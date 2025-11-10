Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев предупреждают о тренировке авиации МЧС 13 ноября
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня, 13 ноября, утром в небе над Екатеринбургом можно будет увидеть авиацию МЧС.
Как сообщили в официальном телеграм-канале управления МЧС по Свердловской области, авиация будет задействована в рамках тренировочных занятий. Местных жителей и гостей города просят не переживать.
«Специалисты МЧС России просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к тренировке огнеборцев»,
– говорится в сообщении спасателей.
