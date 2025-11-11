Более 260 жителям Свердловской области из-за долгов запретили уезжать за границу





– советуют в ведомстве. «При планировании отпусков и каникул, в преддверии длительных новогодних праздников, когда многие люди традиционно планируют отдых, в том числе заграничный, судебные приставы призывают заранее побеспокоиться о погашении имеющихся долгов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

С начала года в Свердловской области приставы вынесли более 260 постановлений, запрещающих должникам покидать территорию страны.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по региону, общий долг ограниченных в праве выезжать за границу превысил 25 миллиардов рублей. Из них 1 миллиард — долги по алиментам, ещё 530 миллионов — штрафы ГИБДД.Отмечается, что благодаря мере, запрещающей уезжать из страны, с начала года было взыскано более 3,2 миллиарда рублей.