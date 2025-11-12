Опасная находка одиннадцатилетней давности счастья свердловчанину не принесла

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уголовным наказанием обернулась опасная находка в лесу для жителя Свердловской области. А причина в том, что, обнаружив её, он повёл себя неправильно и даже противозаконно.В мае 2013 года житель посёлка Каменка обнаружил в лесном массиве под Асбестом огнестрельное оружие — гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-32» 1948 года выпуска, кем-то переделанное в обрез (что тоже незаконно). Вместо того, чтобы передать находку правоохранительным органам, мужчина забрал находку домой и припрятал в платяной шкаф. Там обрез и пролежал более 11 лет.В ноябре 2024 года полиция провела обыск в жилище непредусмотрительного свердловчанина и обнаружила переделанное в обрез ружьё. Оружие изъяли, а против его «хранителя» завели уголовное дело.Рассматривал дело Сысертский районный суд. В ходе процесса подсудимый не оспаривал факт хранения оружия, но утверждал, что считал его нерабочим раритетом. Однако, суд всё равно признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, правда, при назначении наказания учёл смягчающие обстоятельства: и положительные характеристики на подсудимого, и отсутствие у него судимость, и тот факт, что на иждивении у него находится малолетний ребёнок. Суд также принял во внимание состояние здоровья самого Шукшина и его близких родственников.В итоге, в качестве наказания за хранение обреза свердловчанину было назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Он не сможет менять место жительства и работы без согласия контролирующего органа, а также покидать пределы Сысертского городского округа без уважительной причины.Апелляционная жалоба осужденного была отклонена Свердловским областным судом, и приговор вступил в законную силу.