Опасная находка одиннадцатилетней давности счастья свердловчанину не принесла
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Уголовным наказанием обернулась опасная находка в лесу для жителя Свердловской области. А причина в том, что, обнаружив её, он повёл себя неправильно и даже противозаконно.
В мае 2013 года житель посёлка Каменка обнаружил в лесном массиве под Асбестом огнестрельное оружие — гладкоствольное охотничье ружье «ТОЗ-32» 1948 года выпуска, кем-то переделанное в обрез (что тоже незаконно). Вместо того, чтобы передать находку правоохранительным органам, мужчина забрал находку домой и припрятал в платяной шкаф. Там обрез и пролежал более 11 лет.
В ноябре 2024 года полиция провела обыск в жилище непредусмотрительного свердловчанина и обнаружила переделанное в обрез ружьё. Оружие изъяли, а против его «хранителя» завели уголовное дело.
Рассматривал дело Сысертский районный суд. В ходе процесса подсудимый не оспаривал факт хранения оружия, но утверждал, что считал его нерабочим раритетом. Однако, суд всё равно признал его виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия, правда, при назначении наказания учёл смягчающие обстоятельства: и положительные характеристики на подсудимого, и отсутствие у него судимость, и тот факт, что на иждивении у него находится малолетний ребёнок. Суд также принял во внимание состояние здоровья самого Шукшина и его близких родственников.
В итоге, в качестве наказания за хранение обреза свердловчанину было назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Он не сможет менять место жительства и работы без согласия контролирующего органа, а также покидать пределы Сысертского городского округа без уважительной причины.
Апелляционная жалоба осужденного была отклонена Свердловским областным судом, и приговор вступил в законную силу.
