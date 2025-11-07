Возрастное ограничение 18+
Перепады температуры от +6 до -14 прогнозируются в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра обещают в Свердловской области температурные качели с перепадами от +6°C до -9°C и до -14°C на крайнем севере. Также они прогнозируют гололедицу и предупреждают о сильном ветре.
В четверг, 13 ноября, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -9...-4°C, на крайнем севере до -14°C; днём -5...0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге без осадков, гололедица, ночью -6...-4°C, днём -2...0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 14 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями. Ночью -7...-2°C, на крайнем севере до -12°C, местами снег; днём +1...+6°C, местами дождь. Ночью и утром в отдельных районах гололёд. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В столице Урала ночью -4...-2°C, преимущественно без осадков; днём +3...+5°C, слабый дождь. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
