Паслер анонсировал строительство двух школ почти на 4000 учеников в Екатеринбурге
Проектная документация: Денис Паслер / t.me/DVPasler
Губернатор Свердловской области Денис Паслер заявил, что в ближайшие годы в Солнечном микрорайоне и в 16-м квартале Академического района начнётся строительство двух школ общей вместимостью порядка четырёх тысяч учеников.
В Солнечном хотят построить школу №3 с актовым залом и столовой на 625 мест. Также там планируют сделать три спортивных зала и возвести блок дополнительного образования на 200 мест, где разместят гончарную, проектную, арт-мастерскую и студию для подкастов. По данным Паслера, у этой школы также будет своя зона отдыха с литературным сквером и «другими интересными локациями».
В Академическом планируется строительство школы из трёх блоков с отдельными для начальной и старшей школы, с вместимостью столовой и актового зала на 600 человек. Ей собираются присвоить №1.
«До конца текущего года будут объявлены торги на их строительство. Сейчас проекты проходят государственную экспертизу»,
– сообщил Паслер.
