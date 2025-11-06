Возрастное ограничение 18+

Прокуратура заставила чиновников прибраться в Шарташском лесопарке

22.15 Вторник, 11 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
По иску Свердловской природоохранной прокуратуры суд обязал региональное Министерство госимущества ликвидировать несанкционированную свалку. Эта свалка была обнаружена в непосредственной близости от границ особо охраняемой природной территории «Шарташский лесопарк».

Поводом для прокурорской проверки послужила публикация в средствах массовой информации, сообщавшая о фактах складирования отходов в этом районе. В ходе выездной проверки информация полностью подтвердилась. На земельном участке в Кировском районе Екатеринбурга прокурорские работники зафиксировали значительное захламление территории. Обнаруженные отходы представляли собой строительный и крупногабаритный мусор, а также полиэтиленовую тару и другие виды отходов.

В процессе проверки было установлено, что захламлённый земельный участок имеет особый статус. Собственность на эту землю не разграничена, и она расположена в муниципальных границах города Екатеринбурга. В соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание таких участков возложена на государственный орган. Таким ответственным органом было признано Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Для устранения выявленных грубых нарушений природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями к региональному Министерству провести работы по очистке территории от всего объёма несанкционированных отходов.

Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы дела, принял решение полностью удовлетворить заявленные прокурором исковые требования. Теперь на Министерство госимущества в принудительном порядке возложена обязанность по ликвидации свалки. Контроль за своевременным и полным исполнением этого судебного решения остается за природоохранной прокуратурой.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
