Прокуратура заставила чиновников прибраться в Шарташском лесопарке

По иску Свердловской природоохранной прокуратуры суд обязал региональное Министерство госимущества ликвидировать несанкционированную свалку. Эта свалка была обнаружена в непосредственной близости от границ особо охраняемой природной территории «Шарташский лесопарк».Поводом для прокурорской проверки послужила публикация в средствах массовой информации, сообщавшая о фактах складирования отходов в этом районе. В ходе выездной проверки информация полностью подтвердилась. На земельном участке в Кировском районе Екатеринбурга прокурорские работники зафиксировали значительное захламление территории. Обнаруженные отходы представляли собой строительный и крупногабаритный мусор, а также полиэтиленовую тару и другие виды отходов.В процессе проверки было установлено, что захламлённый земельный участок имеет особый статус. Собственность на эту землю не разграничена, и она расположена в муниципальных границах города Екатеринбурга. В соответствии с действующим законодательством, ответственность за содержание таких участков возложена на государственный орган. Таким ответственным органом было признано Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.Для устранения выявленных грубых нарушений природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованиями к региональному Министерству провести работы по очистке территории от всего объёма несанкционированных отходов.Кировский районный суд Екатеринбурга, рассмотрев материалы дела, принял решение полностью удовлетворить заявленные прокурором исковые требования. Теперь на Министерство госимущества в принудительном порядке возложена обязанность по ликвидации свалки. Контроль за своевременным и полным исполнением этого судебного решения остается за природоохранной прокуратурой.