Случай с травмой екатеринбурженки из-за неровной дороги закончился судами

21.35 Вторник, 11 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге завершилось гражданское дело по иску местной жительницы, получившей травму из-за некачественного тротуарного покрытия. Оно рассматривалось районным судом ранее, но потребовалось и решение более высокой инстанции.

Неприятный инцидент произошёл в августе прошлого года на перекрестке улиц Белинского и Авиационной. Местная жительница оступилась и подвернула ногу из-за просадки асфальта на пешеходной дорожке. Полученная травма оказалась достаточно серьёзной и потребовала длительного лечения. Пострадавшая провела на больничном более трёх недель, и всё это время ей приходилось передвигаться с помощью костылей.

После выздоровления потерпевшая решила защитить свои права и обратилась в суд. Она подала иск в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. В своём заявлении истица просила взыскать с администрации Октябрьского района 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, в иск были включены расходы на приобретение необходимых медикаментов на сумму 4989 рублей и 4 тысячи рублей на покрытие судебных издержек.

В процессе разбирательства суд привлек к участию в деле дополнительных ответчиков. Ими стали администрация города Екатеринбурга, МУП «Водоканал» и компания «Руслайнер». Выяснилось, что последние две организации ранее проводили на этом участке земляные работы по замене инженерных коммуникаций. Именно они осуществляли последующий ремонт и восстановление тротуарного покрытия, на котором и произошёл несчастный случай.

В результате суд первой инстанции возложил ответственность за произошедшее на ООО «Руслайнер», но при этом удовлетворил исковые требования частично, вдвое снизив размер компенсации морального вреда.

Однако компания «Руслайнер» и половину изначальной суммы платить не согласилась, а обратилась с апелляционной жалобой в Свердловский областной суд. Тем не менее, судебная коллегия по гражданским делам не нашла никаких оснований для отмены первоначального решения. Апелляция оставила вердикт без изменения, а жалобу – без удовлетворения.

Как уточняет пресс-служба облсуда, решение Октябрьского районного суда вступило в законную силу, и пострадавшая гражданка получила положенную ей компенсацию.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
