В Свердловской области за неделю появилось 580 малюсеньких жителей

На протяжении минувшей недели в Свердловской области местные женщины активно рожали и, в итоге, произвели на свет 580 малюток.Статистика по новорожденным демонстрирует практически равное распределение: 292 мальчика и 288 девочек. Среди них — целых четыре пары близнецов.Большинство мам, а именно 431 женщина, родили ребёнка в возрасте до 35 лет. При этом 145 свердловчанок стали мамами после достижения 35-летнего возраста. Эти цифры подчеркивают разнообразие современных семейных моделей. Отдельного внимания заслуживает уникальный случай: для одной свердловчанки эти роды стали уже седьмыми по счёту! Кроме того, 35 новорожденных стали четвёртыми детьми в своих семьях.Данную демографическую статистику опубликовало Министерство здравоохранения Свердловской области через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».