Жительница Серова врала бывшему любовнику о ребёнке ради денег
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Серовский районный суд наказал местную жительницу, вравшую своему бывшему любовнику об их общем ребёнке, чтобы выманивать у него деньги.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, девушка некоторое время состояла в близких отношениях с молодым человеком, но в 2018 году они расстались. Вскоре после этого она сообщила бывшему любовнику, что ждёт от него ребёнка, и попросила о финансовой помощи. Тот поверил и после этого несколько раз переводил деньги.
Минувшим летом дама вновь решила напомнить о себе, и заявила своему бывшему, что из-за финансовых трудностей их сын оказался в детском доме. Мужчина перевёл ей 50 тысяч рублей и приехал в Серов, чтобы повидаться с ребёнком, но в итоге узнал от знакомых, что никакого сына на самом деле никогда не было. В итоге «отец» обратился в полицию.
Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму 11 тысяч рублей. Остальную сумму подсудимая компенсировала потерпевшему ещё на стадии рассмотрения дела.
«Серовский районный суд признал женщину виновной по части 2 статьи 159 УК РФ – "мошенничество в значительном размере". Приговором суда ей назначено наказание в виде 1 года исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы в доход государства»,
– сообщили в пресс-службе.
