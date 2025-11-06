Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытиях ради антитеррористических учений
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В ночь со вторника на среду в Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос» пройдут антитеррористические учения, в связи с чем в районе кинотеатра перекроют улицы.
Из-за учений 12 ноября с 00.00 до 07.00 в границах улиц Николая Никонова, Карла Либкнехта, Первомайской и береговой линии городского пруда нельзя будет ни проехать на машине, ни пройти пешком.
«Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб отработают действия по пресечению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий»,
– сообщает «Антитеррор Урал».
Иллюстрация: «Антитеррор Урал»
