Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытиях ради антитеррористических учений





сообщает «Антитеррор Урал». «Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб отработают действия по пресечению террористического акта, ликвидации и минимизации его последствий»,

Иллюстрация: «Антитеррор Урал»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ночь со вторника на среду в Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос» пройдут антитеррористические учения, в связи с чем в районе кинотеатра перекроют улицы.Из-за учений 12 ноября с 00.00 до 07.00 в границах улиц Николая Никонова, Карла Либкнехта, Первомайской и береговой линии городского пруда нельзя будет ни проехать на машине, ни пройти пешком.