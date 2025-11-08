Возрастное ограничение 18+
Впервые за семь лет Североуральск получил паспорт готовности к отопительному сезону
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер назвал Североуральск назвал одной из самых болевых точек региона из-за масштабных проблем в сфере ЖКХ.
Отопительный сезон в городе стартовал 15 сентября и, по заверению губернатора, проходит стабильно.
Как пояснил Денис Паслер, город годами не мог получить паспорт готовности к отопительному сезону из-за аварийного состояния коммунальных сетей. На сегодняшний день, по данным губернатора, в Североуральске завершаются ремонтные работы сразу на пяти участках водопроводных сетей, ещё три – уже готовы и подключены. Кроме того, по его словам, был проведён капитальный ремонт канализационного коллектора и начаты работы по монтажу нового оборудования для перевооружения котла ПТВМ-100 на Центральной.
Он также добавил, что оказать поддержку в модернизации городской коммунальной инфраструктуры собирается градообразующее предприятие – Североуральский бокситовый рудник.
«Североуральск впервые за семь лет получил паспорт готовности к отопительному сезону»,
– написал в своих соцсетях Паслер.
«Работы идут в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе за счёт средств областного бюджета. Общий объём финансирования превысил 400 миллионов рублей»,
– сообщил глава региона.
