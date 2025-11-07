Возрастное ограничение 18+
Житель Каменска-Уральского взыскал с фитнес-клуба деньги за отсутствие горячей воды в душевых
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Каменске-Уральском мужчина не смог принять душ после посещения бассейна в фитнес-клубе из-за отсутствия горячей воды и обратился в суд.
Составить сначала досудебную претензию, а затем и иск помогли специалисты местного отделения Роспотребнадзора, которых впоследствии привлекли к рассмотрению гражданского дела по ходатайству потребителя. В заключении специалисты указали, что согласно Закону РФ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан оказать услугу, соответствующую обязательным требованиям СанПиН 2.1.3678-20.
По закону здания спортивных объектов должны быть оборудованы холодным и горячим водоснабжением, а в случае отключений на центральных сетях – иметь собственную автономную систему, объяснили в ведомстве.
В итоге суд удовлетворил иск мужчины и взыскал с сети фитнес-клубов в его пользу 5,9 тысячи рублей. В эту сумму вошли два дня посещения, неустойка за просрочку возврата средств, моральная компенсация и штраф за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Сеть фитнес-клубов обжаловала решение суда первой инстанции, но Свердловский областной суд оставил его без изменения.
