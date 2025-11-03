Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на 2-й Новосибирской спасли кота из кабель-канала
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com/zoo_spas_ekb
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков достал кота из канала с электрическими коммуникациями в ЖК «Южный сад» на 2-й Новосибирской.
О попавшем в беду коте Зенкову сообщила сотрудница охраны дома. Она рассказала, что нашла во дворе кота и забрала его в подъезд, где его приютила одна из семей дома. Однако позже ситуация изменилась: женщина услышала, как кот воет из кабель-канала, и обратилась за помощью.
По словам зооспасателя, вытащить кота оказалось делом пары минут, поскольку от дверцы до дна было около метра.
Сейчас с котом всё в порядке. Хозяев не нашли, но сотрудница охраны смогла связаться с другими жильцами, которые согласились помочь – на следующий день после спасения они сообщили, что передали кота на постоянное проживание близкому знакомому.
