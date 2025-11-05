Житель Качканара накопил более 2,5 миллиона рублей долга по алиментам





– отметили приставы. «Приговор вступил в силу незадолго до дня совершеннолетия одного из детей и тем самым стал "подарком" для отца-должника. Подарком приговор стал и для взыскателя, поскольку с заработной платы отца будут перечисляться денежные средства в счет погашения долга»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Качканаре у злостного неплательщика алиментов долг перед тремя детьми превысил 2,5 миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, сумма сопоставима со стоимостью трёхкомнатной квартиры в Качканаре.В 2023 году мужчину уже привлекали к ответственности по статье 157 УК РФ («Неуплата алиментов») – суд приговорил его к шести месяцам исправительных работ. Мужчина уклонился и провёл два месяца в колонии-поселении, после чего всё же отбыл назначенное наказание. Однако платить по алиментам он так и не стал, за что в 2024 году был привлечён к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП. Тогда ему назначили 80 часов обязательных работ, но отец вновь стал игнорировать решение суда. В связи с этим должник судом вновь приговорён по статье 157 УК РФ к наказанию в виде принудительных работ сроком на семь месяцев и удержанием из заработной платы 10%.