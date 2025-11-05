Возрастное ограничение 18+
Водоочистительная станция появилась в красноуфимской деревне
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
В деревне Приданниково Красноуфимского муниципального округа поставили блочно-модульную станцию для очистки воды.
Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, мощность станции составляет пять кубометров воды в час. Новое оборудование должно обеспечить чистой водой более 1,5 тысячи жителей деревни.
На строительство водоочистительной станции из областного бюджета выделялось более 7,3 миллиона рублей.
