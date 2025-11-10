Возрастное ограничение 18+

Участники рынка рассказали о преимуществах партнерского маркетинга

20.50 Понедельник, 10 ноября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
Объём глобального рынка так называемого партнёрского маркетинга (affiliate marketing) составил $17 миллиардов в этом году, такой прогноз составили в компании Statista.

Крупные российские ресурсы делают ставки на возможности этой стратегии, которая позволяет привлекать новую аудиторию и монетизировать трафик пользователей. Всё больше участников онлайн-рынка обращают внимание на партнёрские программы и возможности взаимовыгодных отношений.

Так, например, о запуске собственной партнёрской сети для внешних площадок объявила платформа Авито. В компании говорят, что по итогам тестового периода к сети подключились более 30 тыс. партнеров, их совокупный доход превысил 40 млн рублей. За 10 месяцев конверсия переходов в покупки достигла 25%, что, по данным компании, в среднем выше сопоставимых рыночных показателей.

«Большинство партнёров — авторы и администраторы телеграм-каналов, владельцы сайтов, тематических блогов и агрегаторов, у которых есть собственная аудитория. По данным компании, около 70% партнеров используют программу как дополнительный источник дохода, а для крупных паблишеров и веб-мастеров она уже становится регулярным каналом монетизации», — отмечают представители платформы.

Принцип работы такой стратегии прост и, что называется, интуитивно понятен. «Например, блогер размещает партнерскую ссылку на бронирование отеля, взятую из личного кабинета, размещенного в партнерской сети. Если пользователь переходит по ней и бронирует жильё на 30 тыс. руб., партнёр получает 10% (3 тыс. руб.) за нового пользователя или 3% (900 руб.) — за постоянного. Средства зачисляются на баланс в личном кабинете партнерской сети, вывести их можно в следующем месяце», — отмечают в компании.

По условиям программы, партнеры могут получить вознаграждение от 3% до 15% от суммы сделки (если пользователь, перешедший по ссылке, совершает целевое действие, покупку товара или бронирование жилья).

Кроме того, для удобства участников система автоматически генерирует персональную партнёрскую ссылку, также автоматически выполняется маркировка рекламы.

Крупные российские компании, в том числе Авито, которые развивают партнёрские сети, в качестве приоритетов в этой стратегии определяют внедрение аналитики, готовых промо-шаблонов, баннеров и других цифровых инструментов, которые делают онлайн-продажи удобнее для всех участников сделки. Маркетологи отмечают, что партнёрский маркетинг становится одним из главных драйверов онлайн-торговли.

Аля Трынова © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
