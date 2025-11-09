Автотранспорт между Екатеринбургом и Тюменью во вторник поедет реверсивно

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Федеральное казённое учреждение «Уралуправтодор» обратилось с предупреждением к уральским автовладельцам. Завтра, 11 ноября, на одном из участков автодороги между Екатеринбургом и Тюменью будет несколько затруднено.Во вторник на автодороге Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» введут временные изменения в организацию движения. С 10.00 до 12.30 на обходе посёлка городского типа Белоярский будет действовать реверсивное движение. К этой мере прибегают в связи с производственной потребностью — на этом отрезке в указанные часы будет осуществляться демонтаж пролётного строения.Водителям, которые планируют поездку в указанное время, следует быть предельно внимательными. Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего транспорта. Также необходимо строго придерживаться установленного скоростного режима и обращать внимание на временные дорожные знаки. Дорожные службы просят автолюбителей отнестись с пониманием к неудобствам.Напомним, что реверсивное движение — это способ организации дорожного трафика, при котором одна или несколько полос временно используются для движения в обоих направлениях. Обычно реверсивное движение вводится в случае серьёзного ДТП или — как в данном случае — при проведении дорожных работ.