Наставники Авито бесплатно делятся опытом через индивидуальные менторские сессии

«Участники могут лично обсудить карьерные вопросы и перспективы развития в своей сфере с признанными профессионалами, а также сделать пожертвование в благотворительные фонды в знак благодарности»,



— отмечают в пресс-службе платформы.

«Наши сотрудники по собственной инициативе проводят менторские сессии на внешних площадках. Только за прошлый год мы насчитали более 2000 таких сессий. Этот невероятный опыт и энтузиазм вдохновили нас на создание собственной, более совершенной платформы. Мы не просто структурировали процесс, а добавили ему новую, социальную цель. Теперь в благодарность за менторскую сессию можно будет сделать взнос в пользу фондов “Знак добра” на Авито. Таким образом, мы объединяем профессиональное развитие с поддержкой важных благотворительных проектов, создавая замкнутый круг добрых дел»,



— комментирует Александра Волга, руководитель группы по развитию бренда работодателя PDT Авито.

Аля Трынова © Вечерние ведомости

