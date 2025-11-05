Эксперты рассказали о мощных DDoS-атаках на уральские госструктуры

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Хакеры сместили фокус внимания с промышленности на государственные организации и органы исполнительной власти. Такими выводами поделились аналитики МТС и RED Security, которые исследовали характер DDoS-атак в РФ и, в частности, в УрФО (за третий квартал 2025 года).Так, по данным экспертов, в УрФО 80% всех атакованных хакерами организаций находятся в Екатеринбурге. Причем, под прицел злоумышленников все чаще попадает государственный сектор. «Если в начале года ключевыми мишенями киберпреступников были промышленные предприятия, то в третьем квартале фокус внимания хакеров сместился на организации государственного сектора. Так, самая мощная DDoS-атака в Уральском федеральном округе была направлена именно на государственную организацию и достигала 83 Гбит/с. Самая продолжительная атака длилась 13,5 часов», — говорится в исследовании.В целом по России с июля по сентябрь специалистами сервиса RED Security Anti-DDoS было выявлено и заблокировано почти 50,5 тысяч кибератак — это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. На уральские организации было направлено 13% от общего объема инцидентов в регионах.Также эксперты обращают внимание на более сложные атаки для взлома инфраструктуры. «Мы видим, что DDoS-атаки всё реже используются злоумышленниками для прямого вымогательства, и всё чаще для отвлечения внимания специалистов по информационной безопасности в ходе более сложных атак, направленных на взлом инфраструктуры», — комментирует директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.По прогнозам, ущерб российской экономике от киберпреступлений может составить 1,5 триллиона рублей уже в этом году.