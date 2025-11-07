Возрастное ограничение 18+

Микрофинансовую организацию наказали за 411 телефонных звонков свердловчанину

13.19 Понедельник, 10 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Житель Свердловской области пожаловался судебным приставам на слишком назойливую микрофинансовую организацию. Сам он при этом свой долг просрочил.

Представители организации совершили 411 телефонных звонков за два месяца на телефон гражданина. И, как уточнили в управлении ФССП, «оказывали психологическое давление». Мужчина не выдержал и обратился в ведомство.

«В ходе проверки сотрудниками ГУФССП по Свердловской области установлено, что представители микрофинансовой организации оказывали психологическое давление, совершив за два месяца 411 телефонных звонков, что является нарушением Федерального закона № 230-ФЗ, четко регламентирующего допустимое количество телефонных звонков по вопросам возврата просроченной задолженности», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что микрофинансовая организация уже выплатила штраф 50 тысяч рублей. Выплатил ли свой долг заявитель, не уточняется.

Анна Андреева © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
