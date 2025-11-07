Возрастное ограничение 18+
Микрофинансовую организацию наказали за 411 телефонных звонков свердловчанину
Фото: Вечерние ведомости
Житель Свердловской области пожаловался судебным приставам на слишком назойливую микрофинансовую организацию. Сам он при этом свой долг просрочил.
Представители организации совершили 411 телефонных звонков за два месяца на телефон гражданина. И, как уточнили в управлении ФССП, «оказывали психологическое давление». Мужчина не выдержал и обратился в ведомство.
«В ходе проверки сотрудниками ГУФССП по Свердловской области установлено, что представители микрофинансовой организации оказывали психологическое давление, совершив за два месяца 411 телефонных звонков, что является нарушением Федерального закона № 230-ФЗ, четко регламентирующего допустимое количество телефонных звонков по вопросам возврата просроченной задолженности», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что микрофинансовая организация уже выплатила штраф 50 тысяч рублей. Выплатил ли свой долг заявитель, не уточняется.
Представители организации совершили 411 телефонных звонков за два месяца на телефон гражданина. И, как уточнили в управлении ФССП, «оказывали психологическое давление». Мужчина не выдержал и обратился в ведомство.
«В ходе проверки сотрудниками ГУФССП по Свердловской области установлено, что представители микрофинансовой организации оказывали психологическое давление, совершив за два месяца 411 телефонных звонков, что является нарушением Федерального закона № 230-ФЗ, четко регламентирующего допустимое количество телефонных звонков по вопросам возврата просроченной задолженности», — рассказали в ведомстве.
Там добавили, что микрофинансовая организация уже выплатила штраф 50 тысяч рублей. Выплатил ли свой долг заявитель, не уточняется.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сообщника телефонных мошенников осудили в Первоуральске
07 ноября 2025
07 ноября 2025