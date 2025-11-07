Возрастное ограничение 18+
Свердловское МинЖКХ проиграло ещё один суд по поводу полигона «Екатеринбург-Юг»
Фото: Вечерние ведомости
Житель Сысертского района Дмитрий Кузнецов подал в сентябре этого года иск к областному министерству ЖКХ и энергетики, в котором просил признать недействующими пункты приказа «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления на территории Свердловской области», в которых были сведения о планируемом размещении комплекса по обработке и хранению ТКО в Сысертском районе.
Несмотря на возражения МинЖКХ, судья Свердловского областного суда Светлана Полевщикова иск удовлетворила.
Напомним, о том, что власти передумали строить полигон у деревни Андреевка Сысертского района, Денис Паслер объявил в конце июня. Однако не из всех официальных документов эти планы пока исключили.
«Важно завершить все суды, исключить спорный объект из всех приказов, схем, распоряжений, направленных на его размещение в Сысертском районе», — написали после суда в группе АНО «Щит Малой Родины».
