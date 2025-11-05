Возрастное ограничение 18+
Жителя Кушвы обязали убрать полигон из старых авто и траурных венков
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
Житель Кушвы устроил стихийный мусорный полигон на землях общего пользования. Хлам он складировал недалеко от своего дома.
«Среди хлама — старые автомобили и запчасти, сломанная мебель, строительный мусор, пластиковые и металлические конструкции, а также траурные венки и навоз», — рассказали в канале судов Свердловской области. Площадку мужчина огородил «импровизированным забором из старых дверей».
В суд обратились местные чиновники. Они потребовали ликвидировать завалы и привести участок в надлежащее состояние. Мужчина в суд не явился. Кушвинский городской суд удовлетворил иск в полном объеме.
Добавим, что 6 лет назад суд уже рассматривал аналогичный иск к этому же ответчику. Мужчина расчистил участок частично и снова его захламил.
