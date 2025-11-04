Возрастное ограничение 18+
Певицу Лизу Монеточку* увезли на скорой с концерта в Риге
Фото: Вечерние ведомости
Певице Лизе Монеточке* стало плохо во время концерта в Риге, ее увезли на скорой с отеком Квинке. По ее словам, она стала задыхаться во время выступления.
«Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», — написала певица в соцсетях.
Также она извинилась перед слушателями за прерванный концерт.
*Минюст включил в реестр иностранных агентов
«Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», — написала певица в соцсетях.
Также она извинилась перед слушателями за прерванный концерт.
*Минюст включил в реестр иностранных агентов
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию