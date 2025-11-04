Певицу Лизу Монеточку* увезли на скорой с концерта в Риге

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Певице Лизе Монеточке* стало плохо во время концерта в Риге, ее увезли на скорой с отеком Квинке. По ее словам, она стала задыхаться во время выступления.«Начала задыхаться на сцене, увезли на скорой, теперь вот в больнице, прокололи лекарства. Уже дышу нормально, но пока плохо соображаю», — написала певица в соцсетях.Также она извинилась перед слушателями за прерванный концерт.