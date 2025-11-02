Возрастное ограничение 18+
В Кировграде мать получила 3,5 года колонии за истязание дочери
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Кировграде мать приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии за истязание дочери и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
По данным прокуратуры, 38-летняя женщина неоднократно истязала свою дочь, хватала ее за волосы, оскорбляла, угрожала и жестоко обращалась с детьми (у матери также есть маленький сын).
«Находясь с ними в одном жилом помещении, употребляла спиртные напитки и курила, демонстрируя негативный этический образ родителя, длительное время отсутствовала по месту постоянного проживания, фактически самоустранившись от воспитания детей», — сообщили в ведомстве.
Женщину, ранее судимую, взяли под стражу в зале суда.
Также с нее взыскали в качестве компенсации морального вреда 150 тыс. рублей в пользу дочери и 50 тыс. рублей в пользу сына.
