Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 12 декабря
Фото: Вечерние ведомости
Поезд Деда Мороза в пятый раз отправился по городам России. Накануне, 9 ноября, он выехал из Великого Устюга.
Судя по расписанию на сайте проекта, в Екатеринбург передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 12 декабря в 13:00. Стоянка запланирована до 21:00.
В крупных городах программы включают платные представления, квесты, игры и т.п. Там, где стоянка менее двух часов, жителям будет доступна только короткая бесплатная программа.
По данным организаторов, в этом году поезд проедет свыше 20 тысяч км и посетит 70 городов. 31 декабря, судя по расписанию, поезд прибудет в Иваново. На 4 января запланирована остановка на станции Дно.
В Великий Устюг поезд вернётся 11 января.
