Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 12 декабря

09.37 Понедельник, 10 ноября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Поезд Деда Мороза в пятый раз отправился по городам России. Накануне, 9 ноября, он выехал из Великого Устюга.

Судя по расписанию на сайте проекта, в Екатеринбург передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 12 декабря в 13:00. Стоянка запланирована до 21:00.

В крупных городах программы включают платные представления, квесты, игры и т.п. Там, где стоянка менее двух часов, жителям будет доступна только короткая бесплатная программа.

По данным организаторов, в этом году поезд проедет свыше 20 тысяч км и посетит 70 городов. 31 декабря, судя по расписанию, поезд прибудет в Иваново. На 4 января запланирована остановка на станции Дно.

В Великий Устюг поезд вернётся 11 января.

Анна Андреева © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
