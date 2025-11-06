Поезд Деда Мороза приедет в Екатеринбург 12 декабря

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поезд Деда Мороза в пятый раз отправился по городам России. Накануне, 9 ноября, он выехал из Великого Устюга.Судя по расписанию на сайте проекта, в Екатеринбург передвижная резиденция Деда Мороза прибудет 12 декабря в 13:00. Стоянка запланирована до 21:00.В крупных городах программы включают платные представления, квесты, игры и т.п. Там, где стоянка менее двух часов, жителям будет доступна только короткая бесплатная программа.По данным организаторов, в этом году поезд проедет свыше 20 тысяч км и посетит 70 городов. 31 декабря, судя по расписанию, поезд прибудет в Иваново. На 4 января запланирована остановка на станции Дно.В Великий Устюг поезд вернётся 11 января.