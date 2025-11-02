На дороги Свердловской области вышли более 230 единиц спецтехники для уборки снега





— пишет Денис Паслер На данный момент движение открыто на всех федеральных трассах: только что открыли участок со 160‑го по 352‑й км на трассе Пермь — Екатеринбург. Дорожники быстро расчистили полосы и обеспечили безопасность на дороге,

В Свердловской области для очистки дорог после снегопада задействовано более 230 единиц спецтехники, сообщает телеграм-канал губернатора Дениса Паслера. На федеральных трассах работают 30 единиц техники, на региональных автодорогах — 203. Среди них 169 комбинированных дорожных машин, 8 автомобилей с отвалом, 9 автогрейдеров и 17 единиц другой техники.Жителям региона напоминают, что информацию о состоянии федеральных трасс можно уточнить по дежурно-диспетчерской службе ФКУ «Уралуправтодор» 8‑800‑200‑63‑06, по вопросам уборки региональных трасс — через диспетчерскую службу Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261‑79‑83. В муниципалитетах уборку контролирует ЕДДС, а в случае угрозы жизни и здоровью — единый номер вызова экстренных служб «112».