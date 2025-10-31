На 92-м году жизни умер художник Эрик Булатов, создавший «Свободу» для Ельцин-центра

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Советский и российский художник, один из основателей соц-арта и представитель «московского концептуализма» Эрик Булатов скончался на 92-м году жизни. Обновлённая информация с годами жизни появилась на странице Российской академии художеств, почётным членом которой он был.Эрик Булатов родился в Свердловске в 1933 году, жил и работал в Москве и Париже. Его имя связано с формированием советского неофициального искусства 1970-х годов. Художник стал одним из ведущих представителей русского авангарда второй волны и основателей соц-арта — направления постмодернистского искусства, возникшего в годы застоя.В 2015 году Булатов создал для музея Бориса Ельцина в Екатеринбурге картину «Свобода», которая стала одним из символов постоянной экспозиции Ельцин-центра.Среди самых известных работ художника — картина «Слава КПСС» (1975).