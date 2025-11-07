Возрастное ограничение 18+
В начале недели Свердловскую область ожидают снегопады, метель и скользкие дороги
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жителей Екатеринбурга и Свердловской области ожидают снегопады, метель и скользкие дороги. Как сообщили в Уральском УГМС, уже в понедельник, 10 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдут снег и мокрый снег, возможна метель. На проводах ожидаются отложения налипшего снега, на дорогах — гололедица. Ветер южный 5–10 м/с, днём порывы до 15 м/с. Температура ночью составит от -5 до -10°, на севере и востоке похолодает до -15…-20°, на крайнем юго-западе — около -3°, днём -2…+3°. В Екатеринбурге ночью прогнозируется небольшой снег при -7°, днём — мокрый снег и до +1°.
Во вторник, 11 ноября, синоптики ожидают облачную погоду. Ночью снег пройдёт почти повсеместно, днём осадки сохранятся местами — преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах останется гололедица. Ветер западный 4–9 м/с. Температура ночью 0…-5°, на севере до -10°, днём -3…+2°. В Екатеринбурге возможен небольшой мокрый снег и дождь, ночью около 0°, днём до +1°.
В среду, 12 ноября, облачность немного уменьшится, однако местами сохранится небольшой снег. Гололедица останется главным погодным риском для автомобилистов. Ветер северо-западный 5–10 м/с, ночью температура опустится до -3…-8°, днём ожидается 0…-5°, на крайнем севере — до -10° ночью и -6…-7° днём. В Екатеринбурге осадков не прогнозируется, ночью -3°, днём -2°.
