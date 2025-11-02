Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области в октябре пропали 116 человек, 11 погибли
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области в октябре поступило 116 заявок о пропавших, сообщили в поисково-спасательном отряде ЛизаАлерт. Из них 68 человек были найдены живыми, 11 погибли, 4 человека возвращены родным, 14 остаются не найденными, а 13 заявок пока не подтвердились.
Спасатели отмечают, что с похолоданием работа усложнилась. Сейчас особенно опасно переохлаждение, которое может угрожать жизни даже в городских условиях, особенно пожилым и дезориентированным людям, одетым не по погоде.
По словам представителей ЛизаАлерт Свердловской области, несмотря на завершение лесного сезона, отряд продолжает реагировать на все заявки и действовать максимально быстро, чтобы спасти людей и предотвратить трагедии.
