В Свердловской области ограничили движение на трассе Пермь — Екатеринбург из-за снега

13.40 Воскресенье, 9 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Госавтоинспекция Свердловской области сообщает о введении ограничений движения на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург. Ограничения действуют на участке со 160 по 352 км, от района Ачита до Екатеринбурга, из-за несоответствия состояния дороги требованиям безопасности и неблагоприятных погодных условий. На трассе фиксируются рыхлый снег и зимняя скользкость.

Движение будет ограничено до приведения дорожных условий в соответствие с требованиями безопасности. Госавтоинспекция призывает водителей отказаться от поездок на личном транспорте до улучшения обстановки на дороге.

Для контроля ситуации и помощи участникам движения на участке работают экипажи ДПС в усиленном режиме. Они сопровождают дорожную спецтехнику и готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в сложной ситуации. Обратиться за поддержкой можно по круглосуточным номерам 112, 102 или к ближайшему экипажу ДПС.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
МАК спустя шесть лет опубликовал отчёт о посадке самолёта «Уральских авиалиний» на кукурузном поле

Не все действия экипажа комиссия сочла правильными
