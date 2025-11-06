Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга просит область найти здание для обмена с федералами на усадьбу Расторгуевых-Харитоновых

17.48 Суббота, 8 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга попросило у властей Свердловской области найти здание для обмена с федеральным Минкультуры на усадьбу Расторгуевых-Харитоновых. Это следует из ответа вице-мэра и и.о. главы Екатеринбурга Игоря Сутягина депутату Госдумы от «Единой России» Андрею Альшевских.

Ранее федеральное «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) на словах согласилось передать усадьбу в муниципальную собственность Екатеринбурга, но только при условии предоставления взамен аналогичной недвижимости. У города, по словам Сутягина, такой недвижимости не оказалось, поэтому было решено обратиться в Мингосимущества Свердловской области (МУГИСО) — чтобы областные власти подобрали вариант из региональной собственности.


Фото: телеграм-канал Андрея Альшевских

Должен ли это обязательно быть объект культурного наследия, либо для АУИПИК подойдут любые площади, из ответа неясно.

Власти Екатеринбурга давно пытаются добиться передачи объекта культурного наследия на склоне Вознесенской горки из федеральной в городскую собственность (сейчас из городского бюджета федеральной структуре ежегодно платится многомиллионная аренда). Только в сентябре этого года вопрос поднимался дважды — сначала на Совете неравнодушных (тогда идею поддержал глава области Денис Паслер и предложил вариант получить усадьбу в собственность областную), затем в ходе визита мэра Алексея Орлова и других чиновников городской администрации в Дворец творчества учащихся, занимающий сейчас часть усадебных зданий.

Отметим, что усадьба Расторгуевых — Харитоновых является крупнейшим усадебным комплексом в стиле классицизма постройки конца XVIII — начала XIX века, аналогов по масштабу которому нет ни на Урале, ни в России восточнее Урала. Вероятно, найти сопоставимый по площади ОКН в Екатеринбурге крайне сложно. Всего, как
сообщали на этой неделе, в муниципальной собственности Екатеринбурга находятся 186 ОКН.

Владислав Постников © Вечерние ведомости
Власти Свердловской области поднимают предельные тарифы на отопление для жителей Екатеринбурга

Изменения коснутся домов, обслуживаемых «Т Плюс» и её дочерней структурой «ЕТК»
