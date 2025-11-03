Больницы Свердловской области получили новое рентгенологическое оборудование на 350 миллионов рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В учреждения здравоохранения Свердловской области поступила крупная партия современного рентгенологического оборудования общей стоимостью около 350 миллионов рублей. Закупки начались в начале 2025 года, а основная партия новинок была приобретена ко Дню рентгенолога, который отмечается 8 ноября. Об этом сообщает Минздрав Свердловской области.Как сообщил губернатор Денис Паслер, развитие лучевой диагностики остаётся одним из приоритетов региональной медицины. Новое оборудование получили девять больниц, в том числе Детская городская больница №8 и противотуберкулёзный диспансер №3 в Екатеринбурге, Верхнепышминская центральная городская клиническая больница, а также медицинские учреждения в Нижнем Тагиле, Арамиле, Полевском, Горноуральском, Бисерти и Сухом Логе.Главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов отметил, что новые аппараты позволят увеличить число обследований и разделить потоки пациентов — плановых и обращающихся с признаками инфекционных заболеваний. Только в 2024 году в больнице выполнили около 94 тысяч рентгенологических исследований, треть из которых пришлась на снимки органов грудной клетки.Всего с начала 2025 года свердловские больницы получили 23 единицы рентгенологического оборудования.