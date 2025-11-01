Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль примет участие в «Царских встречах» в Екатеринбурге. Мероприятие состоится 14 ноября, тема встречи «Образование и ценности: поддержка талантов вместо коммерциализации обучения». Об этом сообщает телеграм-канал Храма на Крови.В ходе обсуждения будет поднята тема меритократии — концепции, согласно которой успех в образовании распределяется на основе таланта, а не социального происхождения, богатства или связей, — рассказала пресс-служба храма изданию Ura.ru.Кнайсль участвует в «Царских встречах» не впервые. В 2024 году на площадке Храма-на-Крови она презентовала книгу «Реквием по Европе». В ней она анализирует упадок Европы последних лет, потерю свободы и верховенства закона.Карин Кнайсль стала известной в России после того, как на её свадьбе в 2018 году присутствовал Владимир Путин. После ухода с поста главы МИД Австрии она вошла в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого участника. После 24 февраля 2022 года Кнайсль покинула совет директоров и переехала из Австрии в Ливан, а в августе 2023 года — в Россию. В сентябре 2023 года стало известно, что её пони перевезли из Ливана в Россию на самолёте Минобороны России.