Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор обнаружил нарушения при поставках лука, чеснока и ягод в Свердловскую область
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 1 октября по 7 ноября Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора выдало 14 предостережений о нарушении требований карантинного законодательства при поставках сельскохозяйственной продукции в Свердловскую область, об этом сообщает ведомство у себя на сайте.
В Свердловскую область ввезли 26,4 тысяч тонн овощей и фруктов, включая лук, чеснок, капусту, огурцы, дыни и ягоды. По закону импортеры должны уведомлять Россельхознадзор о прибытии продукции и показывать её для проверки. Однако уведомлений не поступило, а товары для контроля не предоставили.
Ведомство отмечает, что такие нарушения создают угрозу распространения вредных организмов и заболеваний растений, что может повлиять на безопасность пищевой продукции и сельское хозяйство Свердловской области. По фактам несоблюдения требований законодательства выданы предостережения, направленные на предотвращение повторных нарушений.
В Свердловскую область ввезли 26,4 тысяч тонн овощей и фруктов, включая лук, чеснок, капусту, огурцы, дыни и ягоды. По закону импортеры должны уведомлять Россельхознадзор о прибытии продукции и показывать её для проверки. Однако уведомлений не поступило, а товары для контроля не предоставили.
Ведомство отмечает, что такие нарушения создают угрозу распространения вредных организмов и заболеваний растений, что может повлиять на безопасность пищевой продукции и сельское хозяйство Свердловской области. По фактам несоблюдения требований законодательства выданы предостережения, направленные на предотвращение повторных нарушений.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
05 ноября 2025
05 ноября 2025
Снег и морозы придут в Свердловскую область в начале недели
02 ноября 2025
02 ноября 2025