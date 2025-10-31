Турецкие клопы вынудили семью из Екатеринбурга обратиться в суд

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С жалобой на испорченный отдых обратилась семья екатеринбуржцев в суд. И получила ощутимую компенсацию за то, что вынуждена была делить гостиничный номер с неприятными «соседями».Семья из четырёх человек поехала на отдых в Турцию в сентябре 2024 года. Поездку организовывал туроператор ООО «Винд Трэвел». Организовал не слишком хорошо, судя по тому, что в отеле категории «четыре звезды» условия проживания оказались неудовлетворительными. В номере отсутствовали базовые удобства: холодильник, телефон, сейф и шкаф. Зато присутствовали клопы — в постелях у постояльцев. Они так зверски покусали отца семейства, что мужчине пришлось обращаться за медицинской помощью — сначала в турецкую поликлинику, а затем и в родную, уральскую.Недовольные таким отдыхом, члены семьи обратились к туроператору ООО «Винд Трэвел» с претензией о возмещении убытков. Они требовали вернуть стоимость тура, компенсировать моральный вред и другие расходы. И тода решением этого вопроса занялся Ленинский районный суд Екатеринбурга.Первоначально суд удовлетворил требования лишь частично, что не устроило истцов, которые обжаловали его в Свердловском областном суде. Высшая инстанция обнаружила процессуальные нарушения в работе первого суда. В связи с этим коллегия по гражданским делам пересмотрела дело по существу.В итоге было установлено, что услуги по перелёту и трансферу туроператор оказал качественно. А вот по проживания — мягко говоря, не очень. И областной суд по полной наказал за туроператора рублём. С «Винд Трэвела» взыскали стоимость некачественной услуги (а проживание с клопами обошлось более, чем в 70 тысяч рублей), неустойку и убытки на лечение. Также отцу семьи компенсировали моральный вред в 20 тысяч рублей и взыскали значительный штраф. Компенсацию получила и его супруга. Общая сумма взысканий с туроператора составила более 230 тысяч рублей.