На Авито появился новый медийный формат рекламы

Сегодня, 7 ноября, команда разработчиков Авито AdTech представила новый формат рекламы. Это баннеры, которые можно размещать на площадке непосредственно в личных профилях продавцов.Нововведение, как считают разработчики, значительно расширяет арсенал рекламодателей для взаимодействия с аудиторией. Ключевое преимущество формата — доступ к пользователям, максимально близким к совершению покупки.Реклама показывается тем, кто уже изучает страницу конкретного продавца в процессе выбора товара или услуги.Баннер располагается в верхней части экрана, рядом с основной информацией о селлере. Он занимает всю ширину профиля, что обеспечивает ему хорошую заметность. Данный формат является единственным рекламным размещением в личном профиле, что исключает конкуренцию за внимание.Новый инструмент доступен для размещения в профилях продавцов, зарегистрированных как физические лица. Рекламодатели могут использовать баннер для перенаправления трафика на свои внешние сайты или во внутренние магазины Авито. Точность настройки кампаний обеспечивается десятками тысяч таргетингов и рекомендательными алгоритмами площадки.Алгоритмы анализируют поведение пользователей, чтобы показывать релевантную рекламу. Например, пользователь, просматривающий верхнюю одежду, увидит баннер модного бренда. А тот, кто интересуется коммерческой недвижимостью, получит предложение от банка для бизнеса.Как пояснил директор Авито Рекламы Яков Пейсахзон, задача площадки — ускорять взаимодействие бизнеса и клиентов. Рекламные технологии Авито теперь работают не только на охват, но и на измеримый результат для рекламодателей.Для запуска рекламной кампании с использованием нового формата необходимо обратиться к персональному менеджеру. Альтернативный вариант — оставить соответствующую заявку на официальном сайте Авито Рекламы.