О гололедице на дорогах предупреждают синоптики в Свердловской области

17.24 Пятница, 7 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается гололедица на дорогах на фоне перепадов температуры, а также осадки в виде снега и дождя.

В субботу, 8 ноября, в регионе облачно, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега и просто снега. В отдельных районах гололедица. Температура воздух ночью -2...+3°C, на севере до -9°C; днём -1...+4°C, на севере до -6°C. Ветер 4-9 м/сек.

В столице Урала небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью +1...+3°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.

В воскресенье, 9 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В отдельных районах на дорогах гололедица, также днём местами ожидается метель. Температура ночью -6...-1°C, на севере -12...-7°C, на крайнем севере до -17°C; днём -3...+2°C, на севере -10...-5°C, на крайнем севере до -15°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 15 м/сек.

В Екатеринбурге мокрый снег и снег, температура ночью и днём -3...-1°C. Ветер 4-9 м/сек, днём порывы до 14 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
