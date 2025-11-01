Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на неделю закроют съезд с Комсомольской на дублёр Сибирского тракта
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге на неделю закроют движение на съезде с улицы Комсомольской на дублёр Сибирского тракта в сторону 40-летия Комсомола.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе городской администрации, с 14 по 21 ноября специалисты ООО «АльмакорГруп» будут проводить на этом участке работы, необходимые для строительства развязки на пересечении с переулком Базовым.
Там также добавили, что из-за перекрытия изменится схема движения 71-го автобуса. Он пойдёт по Комсомольской – Егоршинскому подходу (с разворотом в районе путепровода на улице Малышева) – дублёру Сибирского тракта – далее по маршруту.
Проверить информацию о перекрытиях можно на информационной карте городского портала.
«Объезд для автомобильного транспорта будет организован по дублёру Сибирского тракта с разворотом в районе путепровода на улице Малышева»,
– сказали в мэрии.
Скрин с информационной карты
