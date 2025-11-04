Выброшенные в Полевском щенки нуждаются в заботе и крыше над головой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Волонтёры Полевского ищут помощь для двух щенков. Малышей кто-то выбросил в гаражном комплексе, расположенной в южной части города. Один из них требует особой заботы.Как сообщают из Полевского, щенкам на вид всего около двух месяцев. Также заметно, что до того, как они попали на улицу, оба жили в домашних условиях, но обращались с ними, по всей видимости, без должного внимания. Они оба чистенькие, но вот состояние девочки (второй щенок — мальчик) вызывает опасения. Она очень худенькая и слабая, ей нужна ветеринарная помощь.Срочность нахождения для щенков постоянной крыши над головой связана ещё с тем, что они относятся к короткошёрстной породе и мёрзнут при малейшем падении температуры. В передержке, куда их временно разместили, отсутствует отопление. Зато присутствует несколько сотен других собак. Понятно, что при таком обилии животных содержатели передержки не смогут обеспечить двух малышей достаточным вниманием.Фонд «ЗооЗащита», информационно участвующий в судьбе малышей, уточняет, что координатором по устройству щенков является Татьяна. Ей можно позвонить по номеру телефона 89089251915.