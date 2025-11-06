Возрастное ограничение 18+
По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт бюджета мэрия Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По четыре памятника архитектуры в год планирует реставрировать за счёт городского бюджета мэрия Екатеринбурга. Такие целевые показатели значатся в подпрограмме «Сохранение объектов культурного наследия муниципального образования «город Екатеринбург» муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования "город Екатеринбург" на 2026 – 2030 годы», утверждённой главой города Алексеем Орловым.
На 2026 год на эти работы заложено финансирование в размере 384,8 млн рублей, на 2027-2030 годы — по 246,6 млн рублей ежегодно.
Помимо этого, в программе прописаны и меры по популяризации объектов культурного наследия. Всего в документе значатся три типа таких мероприятий:
— Организация выставок, посвященных объектам культурного наследия;
— Организация обучающих семинаров
для пользователей объектов культурного наследия;
— Организация конкурсов
на тему сохранения объектов культурного наследия.
В графе «Объём финансирования» напротив этих мероприятий стоит прочерк. Источником финансирования указан бюджет Екатеринбурга, ответственным за популяризацию органом — Центр по охране наследия (вероятно, имеется в виду возглавляемое Леонидом Гениным МКУ «Екатеринбургский центр по охране и использованию исторического и культурного наследия»).
Согласно данным документа, в собственности муниципального образования «город Екатеринбург» по состоянию на 1 мая 2025 года находятся 186 ОКН, из них 30 памятников федерального значения, 146 памятников регионального значения и 10 — муниципального значения.
