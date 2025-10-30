Возрастное ограничение 18+
Движение по Пермскому тракту в районе Ревды перекрывали на час
Фото: ДПС_Ревда / t.me/dps_revda1
Сегодня на 344-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в районе Ревды, полицейские перекрывали движение.
По данным «Ревдинского рабочего», там проводились следственные действия. В «Уралуправтодоре» также сообщали о перекрытии, но не называли причины блокировки проезжей части. В настоящий момент движение восстановлено. Дорога была закрыта примерно на час.
В полиции и СК официально перекрытие не комментировали.
Напомним, трасса Пермь – Екатеринбург на этом участке с недавних пор является частью «путинского» автобана М-12 (Москва – Казань – Екатеринбург).
