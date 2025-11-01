Возрастное ограничение 18+
Россельхознадзор нашёл нарушения в работе каменского контактного зоопарка
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
В начале месяца специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора наведались с внеплановой проверкой в контактный зоопарк в Каменском городском округе и выявили серьёзные нарушения.
Как сообщили на сайте ведомства, выяснилось, что животных использовали для зрелищных мероприятий без необходимой лицензии. Также у представителей Россельхознадзора возникли вопросы к условиям содержания животных, которых задействовали в развлекательных мероприятиях. Конкретные примеры в управлении приводить не стали.
По итогам проверки владельцу зоопарка предписали устранить нарушения, а также составили в отношении него административный протокол.
О каком именно контактном зоопарке идёт речь, в Россельхознадзоре не сообщили. В Каменском районе есть как минимум два подобных зоопарка: экоферма «Славянское гнездо» в деревне Бекленищева и экоферма «Весёлая коза» в селе Щербакова. Фотографии, которые ведомство использовало для иллюстрации пресс-релиза, были сделаны в «Славянском гнезде».
Фото: Россельхознадзор
