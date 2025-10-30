В Екатеринбурге всё больше квартир в новостройках остаются без покупателя

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Ресурс о недвижимости «Квадратный метр» приводит данные независимого аналитика Сергея Меньшенина, согласно которым за третий квартал 2025 года объём нереализованного жилья в Екатеринбурге увеличился на 9,6%. В годовом же сравнении прирост составил значительные 27,4%.Как утверждает аналитик, показатель распроданности строящегося жилья к концу сентября 2025 года снизился до 31,7%. (в сентябре 2024 года этот показатель составлял 39,3%). Таким образом, за год доля нераспроданных квартир в строящихся домах выросла более чем на 12%.В уже построенных новостройках остаются непроданными около 4,7 тысяч квартир. Это на 17,5% больше, чем было во втором квартале того же года. В годовом выражении рост объема нераспроданного жилья в уже сданных домах достиг 94,6%.Несмотря на эту тенденцию, пишет «Квадратный метр», Екатеринбург демонстрирует хорошие показатели на фоне других крупных российских городов. По объектам на завершающей стадии строительства средний уровень распроданности составляет 74%, а нормой у этого показателя считается 60-70%. Поэтому специалисты не унывают и считают, что спрос на жильё в Екатеринбурге всё ещё высокий.