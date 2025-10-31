Возрастное ограничение 18+
Дождь, снег и гололёд прогнозируют в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие дни в Свердловской области ожидаются осадки, как в виде снега, так и дождя. Синоптики предупреждают о гололёде.
В четверг, 6 ноября, в регионе облачно, небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег, на юге с дождем). В отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица). Температура воздуха ночью -4...+1°C, на севере до -6°C; днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала мокрый снег и дождь, ночью -1...+1°C, днём +2...+4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 7 ноября, в Свердловской области облачно, ночью снег и мокрый снег, днём дождь и мокрый снег. Также гололедные явления. Температура ночью -3...+2°C, на севере -5...0°C; днём 0...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге мокрый снег и дождь, ночью 0...+2°C, днём +3...+5°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
