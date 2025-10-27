Возрастное ограничение 18+
Два кафе в Кольцово оштрафовали из-за санитарных нарушений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Кольцово после прокурорской проверки оштрафовали два кафе. В обоих заведениях не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, на продукции, которую можно было приобрести в кафе, отсутствовала информация об изготовителе, составе и сроках годности. Также в точках питания не соблюдались сроки и условия хранения продукции, не было маркировки, и редко проводилась уборка.
Руководители обоих точек получили представления об устранении нарушений, после чего ответственные были привлечены к дисциплинарной ответственности, а продукция ненадлежащего качества утилизирована. Кроме того, оба юридических лица были привлечены к административной ответственности по статьям 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания) и 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов) и оштрафованы на общую сумму 40 тысяч рублей.
