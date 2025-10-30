В отделении ГАИ на Водительском проезде в Екатеринбурге приостановили регистрацию транспорта





– говорится в сообщении областного УГИБДД. «В связи с техническими причинами, не зависящими от Госавтоинспекции, временно приостановлено оказание государственных услуг по линии регистрационных действий в отношении транспортных средств в подразделении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ГИБДД предупреждают о временной приостановке регистрации транспорта в отделении ГАИ на Водительском проезде, 20 в Екатеринбурге.Водителям, обратившимся в отделение для регистрации, предлагают прийти в другие дни или обратиться по другому адресу.