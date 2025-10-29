В Екатеринбурге должника-египтянина с российским гражданством нашли в спа-салоне

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты из розыска ГУФССП по Свердловской области обнаружили должника-египтянина с российским гражданством, уклонявшегося от уплаты алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, в спа-салоне, где он работал массажистом.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе свердловских приставов, у египтянина-массажиста двое детей в России – сын и дочь, долг по алиментам превысил один миллион рублей.Поскольку приставы не были до конца уверены, что нашли нужного человека, один из сотрудников ведомства записался к египтянину на массаж. Он пришёл как клиент и, убедившись в его личности, объяснил мужчине, какие последствия его ждут в случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов.«Должнику разъяснены последствия неуплаты алиментов, предусмотренные законодательством, включая привлечение к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", и уголовной по статье 157 УК РФ – "Неуплата алиментов на несовершеннолетних детей"», – рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.