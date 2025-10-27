В Нижней Салде оштрафовали руководителя ТСЖ за предоставление неполной информации

– пояснили в пресс-службе.

«Несмотря на формальный ответ, направленный на следующий день, информация была предоставлена не в полном объёме. Документы были загружены не в карточки всех домов, а лишь в одну, а прямые ссылки на файлы заявителю направлены не были»,