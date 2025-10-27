Возрастное ограничение 18+
В Нижней Салде оштрафовали руководителя ТСЖ за предоставление неполной информации
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижней Салде оштрафовали исполняющую обязанности председателя ТСЖ «Урал» из-за того, что женщина предоставила неполную информацию одному из жильцов, когда он запросил её через государственную информационную систему ЖКХ.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, 4 августа 2025 года один из жильцов запросил у товарищества собственников жилья протоколы общих собраний за 2021 год и 2023–2025 годы.
Верхнесалдинская городская прокуратура, проводившая проверку, сочла это нарушением, и на руководительницу ТСЖ составили протокол по статье 5.39 КоАП РФ (незаконный отказ в предоставлении информации). Суд признал женщину виновной в правонарушении и назначил ей штраф в размере 5 тысяч рублей.
Постановление пока не вступило в законную силу.
«Несмотря на формальный ответ, направленный на следующий день, информация была предоставлена не в полном объёме. Документы были загружены не в карточки всех домов, а лишь в одну, а прямые ссылки на файлы заявителю направлены не были»,
– пояснили в пресс-службе.
