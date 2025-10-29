Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржец потерял банковские карты и лишился 25 тысяч рублей

11.34 Среда, 5 ноября 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 22-летний молодой человек потерял свои банковские карточки, когда упал с электросамоката, и впоследствии лишился 25 тысяч рублей.

Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, после изучения записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что карточки забрал другой молодой человек, который, увидев упавшего с электросамоката парня на перекрёстке, решил воспользоваться чужой растерянностью и забрал выпавшие вещи.

Подобрав банковские карты, подозреваемый отправился гулять на чужие деньги в ТЦ. Общий ущерб составил 25 тысяч рублей.

«Подозреваемый признал свою вину. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ – "Кража с банковского счёта". В настоящее время ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде»,

– рассказали в пресс-группе полиции.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге выяснили, что последнее здание старого медгородка датируется XVIII веком

Ему 228 лет, оно было построено при императоре Павле I
